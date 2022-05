Sébastien LETOURNEL

Je suis né à St NAZAIRE et habité au POULIGUEN pendant toute mon enfance. J'ai étudié sur Nantes dès mon BEP, ce qui m'a permis d'être rapidement autonome. Toutes les saisons je travaillais dans des hypermarchés. A la fin de mes études j'ai été embauché par ADEMI PESAGE, ou j'ai acquis une grande aisance relationnel et un réel professionnalisme. "Toutes difficultés a ses solutions" et je m'engage auprès de mes clients a leur trouver cette solution. Mon poste en électricité auprès d'un artisan m'a permis d'avoir une vision du métier de l'artisanat. La rénovation d'anciens bâtiments était le gros du travail tout en collaborant avec les différents métiers comme les carreleurs, les plombiers, les peintres. Actuellement je suis technicien monteur d'alarme chez le numéro 1 français. Dans ce métier le contacte humain reste aussi primordiale que la qualité du matériel et du service proposé. C'est une expérience qui me permet de compléter mon évolution professionnel car j'ai à faire aussi bien au particulier qu'au professionnel. Je suis toujours à l'affut de meilleurs opportunités afin d'agrémenter mes capacités dans la vente, dans la technique voir dans l'opportunité de gérer ma propre équipe.



