Sébastien LEYDIER

RESPONSABLE DES OPÉRATIONS LOGISTIQUES f/h

Centre Logistique Retail Enseigne C&A



Je suis membre du comité de direction du centre logistique national, je reporte directement au Directeur Logistique France. Avec mes équipes (jusqu'à 260 personnes avec le personnel intérimaire dont 190 salariés permanents, 3 chefs de secteurs et 16 chefs d'équipes), j'assume la responsabilité de l'approvisionnement de l'ensemble des magasins de l'enseigne sur le territoire national. Au sein d'une plateforme logistique de 70 000 m², je supervise et optimise la production du site.

Ma mission consiste à manager l'équipe d'encadrement et à garantir la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réalisation des engagements du centre logistique en termes de volumes et délais.

Je manage la bonne application des process sur le site et la cohérence des méthodes de travail, développe les compétences des équipes, la mise en oeuvre les moyens nécessaires à la sécurité des biens et des personnes et au bon respect des réglementations. Je partage avec les autres membres du comité de direction la responsabilité de la performance de la chaîne logistique globale qui, intégrée, s'inscrit pleinement au service du Commerce en magasins.



