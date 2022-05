Sébastien LINGÉE

Le Wealth management est un domaine passionnant. Mêlant la création d'une relation de confiance avec ses clients ou prospects et le besoin d'une grande compétence technique, c'est l'une des activités bancaires les plus enrichissantes.

La construction de mon parcours professionnel s'est fait sur le principe de l'accumulation d’expériences et de connaissances, en ayant en responsabilité la gestion de clientèles très diverses allant du particulier au dirigeant de PME en passant par le viticulteur.

Aujourd'hui je suis chargé de l accompagnement d'une filière de gestion de patrimoine, rattachée à la direction du marché grand public du CIC OUEST. Animer les conseillers en patrimoine et leur transmettre mes connaissances acquises dans le but d atteindre les objectifs de la banque est mon quotidien.



Mes compétences :

Gestion de patrimoine

Finance

Droit