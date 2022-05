Sébastien LIXFÉ, 22 ans, à été Cadreur/monteur pour une WebTV à destination des sourds et malentendants nommé "Karuk Signes Télévision". près de 4 ans d'expérience dans le milieu de l'audiovisuel, à travers des reportages, Publicités, animations, émissions, plateau tv, Clips et autres évènements.



Est actuellement en partenariat avec ETV (Eclair Télévision), chaîne de télévision de proximité en Guadeloupe.



Auto-entrepreneur dans la création de films institutionnels, télévisuels, clips vidéos, publicité, etc ...



Résidant à Gourbeyre en Guadeloupe, pris de passion par la video et la musique.



Fait aussi de la création musicale sur base "FL Studio" et "Reason", manie la suite de logiciel "Final Cut Pro" et "Final Cut Pro X", "Motion", "Adobe Photoshop, After Effects et Illustrator" ainsi que "Adobe Premiere Pro" ...



Travail principalement sur environnement MAC, tout aussi à l'aise sur système Windows PC & Linux.

Détient de très bonnes compétences en Informatique et reste connecté à l'actualité du monde audiovisuel; est également mordu de nouvelles technologies.



À la recherche de Contacts, d'évènements, de rencontres professionnelles et intellectuelles pour suivi de carrière et approfondissement dans les métiers de l'audiovisuel ...



Mes compétences :

Polyvalent

Communication

Patience

Montage vidéo

Passionnée du travail "bien fait"

Prises de vues