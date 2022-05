Sébastien LLANTA

Je dispose d’une expérience de plus de 6 années en agences digitales durant laquelle j’ai eu l’opportunité de travailler sur des comptes structurants (Renault, Danone) mais également sur des plus petits comptes à fortes valeurs ajoutées (Cartes Bancaires, l’INPES, Ministère de l’Economie et des Finances).

J’ai eu l’opportunité à mes début en tant que chef de projet de prendre à ma charge des sujets digitaux variés et parfois complexes me permettant d’acquérir de solides compétences projets et une bonne connaissance technique.

Rigoureux et doté d’un bon sens relationnel, j’ai évolué sur une fonction commerciale me permettant d’intégrer de nouvelles compétences comme le conseil, la relation commerciale, le pilotage budgétaire, la recommandation stratégique mais également le management d’équipe et la coordination.



Mes compétences :

Business development

Management

Réseaux sociaux

Gestion de la relation client

Analyse des besoins

Coordination de projets

Recommandation stratégique

Publicité en ligne

Encadrement

E-commerce

CRM analytique

Budgeting de projets

Développement commercial

Communication online

Stratégie de communication 360°

Marketing mobile et tablette

Marketing direct

Définition des KPI