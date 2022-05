Sébastien LOEWEN

Commercial depuis près de 20 ans.

J'ai pu acquérir au fil de ces années une solide expertise du métier et un savoir faire éprouvé.

Je suis disponible sans délais, et à l'écoute de toute offre.

D'un naturel dynamique et avenant, je suis constamment à la recherche de performances, de challenges....



@ bientot !



Mes compétences :

Communication

Développement commercial

Suivi commercial et administratif

Suivi des fournisseurs

Suivi clientèle

Suivi de chantiers

Avant vente

Service client

Techniques de vente

Promotion des ventes

Vente

Vente B2B

Accueil

Conception