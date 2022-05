Sébastien LOFFROY

Bonjour à tous,



Après 5 ans en tant qu'électro-bobinier, j'ai décidé de me reconvertir. Ainsi, j'ai décidé d'engager une formation de technicien de maintenance industriel ainsi qu'un Bts électrotechnique. Depuis, j'ai pu acquérir de l'expérience dans ce domaine.



J'espère pouvoir me faire des relations qui pourront me guider dans mes recherches actives d'emplois.



Je vous remercie par avance pour l'attention que vous apporterez à mon profil.



Mes compétences :

Bobinage

Lecture de plan

Cablage

Hydraulique

Pneumatique

Electrotechnique

Mecanique

Automatisme

Caces 3

Habilitation B2 BR BC