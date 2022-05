Sebastien LOISEL

Bonjour,



Indépendant dans le domaine temps réel embarqué, je travaille essentiellement dans le domaine avionique sur des sujets à forte contrainte de certificabilité (DO 178B niveau A).

ayant une double compétence en Informatique-electronique, mon champ de compétence s'étend du dévelopement en VHDL, au développement de code C/C++ embarqué sur microcontroleur POWER PC (développement de drivers, OS propriétaires...)



Mes compétences :

C

Eclipse

VxWorks

SCADE

AFDX

Systèmes embarqués

ARM7

1553

MPC555/ MPC5125

VHDL

C Programming Language

Apache Subversion

Java

LabWindows/CVI

Ethernet

Assembler

Android

Advanced RISC Machine (ARM)

2G Networks

uBoot

Tornado

Topcased

Reduced Instruction Set Computer (RISC)

RTP

Oscilloscopes

ModelSim

Macromedia Flash

Linux

Lauterbach TRACE32

Erectile Dysfunction

C++

Buses

68000 Assembler