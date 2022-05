Sébastien LONG

Diplômé au CESI de Nanterre en 2014 d’une formation d’ingénieur par alternance chez Cofely (Groupe ENGIE), suivie par un mastère spécialisé de management de projets de construction durable en alternance chez Total, je travaille actuellement pour la société ELAN (Bouygues Construction) en tant qu’ingénieur construction et exploitation durable.



Je suis à la recherche d’opportunité, dans la région de Genève sous préavis de 2 mois, pour les domaines suivants :

- Chef de projet de construction, conducteur de travaux dans le monde du bâtiment. Intérêt pour travailler dans le BIM (conception, exécution, lien avec l’exploitation).

- Responsable de contrat FM dans le domaine de l’exploitation et la maintenance des bâtiments.



Autonome, je suis en charge de la gestion de projets auprès d’utilisateurs de bureaux, commerces et bâtiments publics dans les phases de :

- Construction : préconisations Tous Corps d’Etats et techniques, préparation de la future exploitation, suivi des travaux.

- Exploitation : AMO Exploitation, suivi et contrôle des prestations, suivi de travaux et contrôle à la livraison, valorisation énergétique, certifications environnementales.



En relation quotidienne avec les clients, prestataires et utilisateurs, je travaille actuellement sur la base d’un management transversal entre ces différents acteurs. La casquette de chef de projets me permet de gérer les priorités quotidiennes et d’assurer une gestion humaine, technique et financière des projets à ma charge. Enfin, les besoins du client en perpétuelle évolution m’ont offert la possibilité de développer des outils, méthodes et de nouvelles offres en corrélation avec leurs attentes.



Je souhaite aujourd’hui poursuivre et faire évoluer mes compétences dans le domaine du bâtiment (construction ; exploitation et maintenance). La relation humaine interne et externe auprès des clients et prestataires sont des éléments primordiaux pour mon choix de métier. Etre en charge de la gestion de la bonne exécution de projets, du suivi financier sur le secteur confié sont les piliers de mon activité actuelle. A la recherche de nouveaux challenges, je pourrai apporter mon savoir-faire tout en étant force de propositions pour le développement technique et commercial de votre activité dans la région de Genève.



Mon expérience chez Elan m’a permis de connaitre et comprendre les besoins des utilisateurs tout en intégrant leur contexte technique et environnemental. Le confort d’usage, bien être, la performance énergétique et environnementale sont des thématiques quotidiennes et primordiales dans le cadre de mon métier. Ainsi je suis force de proposition pour apporter des solutions innovantes et pragmatiques auprès de mes clients (Conception ; Exploitation). De ce fait, je suis formé régulièrement aux innovations et métiers de mon entreprise. Je serai en mesure de traduire quotidiennement mes compétences dans le cadre de mon métier, auprès des clients et en interne ainsi que pour des appels d’offres.



Soucieux des enjeux liés à la santé et la sécurité des collaborateurs, à partir des expériences acquises lors de mes missions chez Cofely (réalisation d’évaluations des risques professionnels) et Bouygues Construction, je pourrai partager mes retours d’expérience.



Cette perspective d’évolution entre en parfaite corrélation avec mon choix de carrière. Mobile et motivé, je me tiens à votre disposition pour tout entretien que vous voudrez bien m’accorder.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion technique humaine et financière d'un proje

BTP

Construction durable

Développement durable

Développement commercial

Gestion de la relation client

Expertise technique (TCE HVAC énergies renouvelabl