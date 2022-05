Sebastien LONGO

Avec plus de 12 ans d'experieces dns diverses technologies systèmes et réseaux, je me focalise depuis 5 ans dans le management opérationel, la rationalisation, l'optimisation des coûts et le management de transition.

Mon objectif est d'utiliser des méthodologies de gestion de services reconnues comme les bibliothèques ITILv3 ou COBIT, ainsi que mes compétences de leadership et mon enthousiasme pour permettre à mes clients de surpasser leurs difficultés opérationnelles et de gagner en efficacité.







Spécialités:

ITILv3

Direction des opérations.

Management de transition.



Mes compétences :

Gestion de projets

Management

Gestion de production

Change Management

Project Management

Dynamic Host Control protocol

Crisis management

incident management

Project planning

LAN/WAN > WAN

Risk assessment

Problem management

knowledge management

VPN

SAN

Risk Analysis

OSPF (Open Shortest Path First)

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

LDAP

LAN/WAN > LAN

Internet Access

IP

IBM OS/2

FW

Architecture design

Windows 2008R2

Technical teams coordination

Team training

Security architecture design

Relocation support activities coordination

facilities resources Management

Contractors coordination

Webfiltering solution design

VMware

Technical project management

Team Management

TCP/IP

System Center Operations Manager

SLA management

Project Interface Management

Profit and Loss Accounts

Operations Management

Nexus Technology

Network topology design

NTP

Microsoft ITSM suite deployment

Microsoft Exchange Server

Linux

Hyper-V

High Availability

Forensics analysis

DPM

Consolidations

Configuration Management

Cisco Switches/Routers