Sébastien LOPEZ

15 ans de graphisme au compteur et pas une ride. Normal la créativité ça conserve ;)



Après des études d’art pla (Marseille) et un passage au Gobelin (Paris). J’ai abordé le graphisme sous l’angle du web en faisant mes armes sur flash. J’ai toujours aimé la souplesse d’animation de ce logiciel et la possibilité de mélanger les média à la manière d’un grand collage.



En matière de graphisme je procède de la même façon qu’en multimédia, j’essaie à chaque projet de surprendre le client ou l’agence pour laquelle je travaille. Je m’efforce d’emmener le projet un peu plus loin que l’attente première. Une fois le cadre installé tout le monde y retrouve son compte.



Comme j’ai toujours eu un bout de papier et un crayon sous la main j’en suis venus tout naturellement à intégrer l’illustration à mon travail. Aujourd’hui c’est une composante essentielle de mon activité de freelance. Je travaille beaucoup dans le milieu du jeu de société. J’ai ainsi créer de nombreuses collections et imaginer l’univers graphique d’une quinzaine de jeu.



LoOps

-----------------

Créatif&Récréatif



Mes compétences :

Webdesign

Créatif

Illustration

Développement durable

Graphisme

Chef de projet

Dessin

Directeur artistique

Packaging

Motion design

Animation 2d

Editon numérique

Adobe Flash

Adobe After Effects

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator