Sebastien LORILLARD

ITW Rivex recrute.



Postes :

> Opérateurs / Régleurs : connaissances en mécanique et motivation requises. La formation à notre métier est assurée par ITW Rivex.



Localisation : Ornans, Doubs ( Proximité de Besançon )

Activité : Fabrication de fixations et composants Automobiles par Frappe à froid.



Me contacter en cas d'intérêt.



Mes compétences :

Tôlerie

Amélioration continue

Management

Gestion d'un P&L

Soudure

Assemblage

Gestion de projet

Lean supply chain

Lean management

Gestion de la relation client