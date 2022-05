Responsable des agences SYNERGIE à Besançon et Pontarlier je cherche à développer mon réseau professionnel....et mon business !



Contactez moi sur sandrine.pigelet@synergie.fr



Je recherche actuellement un(e) Technico Commercial(e) dans le secteur industriel, un(e) Responsable RH et un(e) Responsable Qualité et un(e) Chef d'Equipe dans le domaine agro-alimentaire, un(e) Téléprospecteur(trice) appels entrants, un(e) Outilleur de Maintenance expérimenté(e) : si vous êtes en recherche active ou à l'écoute d'opportunités, n'hésitez pas à me contacter !



sandrine.pigelet@synergie.fr (tous ces postes sont à pourvoir en CDI)



Fort d'un réseau de 360 agences en France, (600 dans le Monde), le Groupe Synergie, spécialiste de la gestion globale des Ressources Humaines, vous accompagne dans vos recrutements en missions de travail temporaire, en CDD et en CDI

Au travers de nos 6 filiales, nous vous apportons notre expertise dans la gestion de vos Ressources Humaines



Que vous soyez un professionel RH ou un candidat, venez partager les valeurs Synergie :

PROXIMITE, ESPRIT D'EQUIPE, AMBITION et DIVERSITE



Mes compétences :

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Fidélisation client

Commerciale