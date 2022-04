Amélie PLAUT

Qualiticienne au sein du service formation continue de l’Université de Caen.

Ma mission consiste à :

Concevoir et mettre en œuvre des outils et/ou méthodes qualité adaptés à la politique qualité de l’organisme

Sensibiliser, impliquer, accompagner, conseiller et former aux exigences de la démarche qualité

Effectuer une veille réglementaire, scientifique et technologique,

Veiller au respect des règles de qualité et faire respecter les référentiels qualité,

Planifier, organiser et réaliser des audits qualité internes et/ou externes

Evaluer l’efficacité du système de management de la qualité.



Conseil et Accompagnement : gestion de projets collaboratifs, animation des réunions interservices sur des sujets transversaux (sécurité alimentaire, environnement…) ; accompagnement spécifique avec certains acteurs pour une meilleure adhésion.



Audits et analyse de problématiques : création de grilles d’audit interne ; réalisation d’audits Qualité interne et auprès de magasins de distribution alimentaire ; analyses des problèmes et aide à leur résolution.



Pilotage : amélioration de l’organisation en vue de la certification du site ; élaboration de plan d’actions transversaux ; veille réglementaire.



Formation : formation interne du personnel en matière d’hygiène ; animation de formations au sein d’entreprises agroalimentaires (grande distribution, logistique…).



Mise en place et maintien d’une certification : Mise en place d’un référentiel qualité appliqué à la sécurité des aliments, mise à jour de la documentation, création et modification de documents Qualité, mise en application des exigences dans les ateliers auprès de l’ensemble des salariés



Mes compétences :

Agroalimentaire

HACCP

Hygiène

IFS

Qualité

Gestion de projet

Audit et analyse de problématique

Pilotage de système qualité

Formation/sensibilisation du personnel

Mise en place et maintien d'une certification

Conseil et Accompagnement