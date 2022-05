Sébastien LORTHIOS

SILL Expertise, c'est deux cabinets d'expertise comptable dans la région rouennaise (seine maritime), à Barentin et à Montville, comptant 8 collaborateurs, au service notamment des créateurs et repreneurs d'entreprises, et de celles et ceux qui souhaitent avoir un véritable accompagnement et voir leur entreprise se développer.



SILL Expertise accompagne l’entrepreneur dans son quotidien, afin qu’il puisse se recentrer sur son cœur de métier. A chacun le sien !



SILL Expertise est présent à tous les instants de la vie de l’entreprise : anticipation de la trésorerie, relations avec les banques, financement des investissements, prévisionnels d’activité, indicateurs de gestion, tableaux de bord, déclarations fiscales, obligations légales, optimisation de la rémunération, choix du statut juridique, régime de tva, gestion des ressources humaines, analyse financière, comptabilité générale et analytique, rentabilité de l’entreprise, scénarios de prises de décisions…



Le cabinet intervient quel que soit le secteur économique : artisans, commerçants, industriels, professions libérales, associations…



SILL Expertise est le partenaire privilégié de l’entrepreneur dans tous les domaines.



