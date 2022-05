Sandrine SEGUIN

Je dispose d'une solide expérience de management de Service Client, commerciaux sédentaires et ADV (du devis à la livraison, gestion des SAV, des litiges et du recouvrement), en amélioration des process, en gestion de projet, et en marketing dans des environnements BtoB et BtoBtoC, acquis essentiellement dans l'industrie et le service.



Les points ci-dessous synthétisent mon profil :



- une expérience du management

- une capacité à fédérer et à motiver

- un goût pour la gestion de projets

- une maîtrise de l'élaboration des budgets, du suivi et du recadrage

- un attachement à la relation client, à la satisfaction client et à la négociation commerciale

- le souhait de promouvoir une prestation/des produits et d'accroître la notoriété d'une société

- une adaptabilité face à de nouveaux produits, de nouveaux clients et d'une nouvelle structure.



Mon sens du résultat, mon esprit d'anticipation et mon adaptabilité à des contextes marchés différents peuvent correspondent à votre besoin.



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Management de projets & d'équipes

Marketing opérationnel

Service Client et qualité de service

Management

Administration des ventes

Gestion de projet

Commerce

Service client