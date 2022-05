Sébastien LOUIS

Fort de mes formations et de mon expérience professionnelle, très bon communiquant, ayant une bonne présentation, rigoureux dans l’exécution des tâches qui me sont confiées comme le suivi des clients existants et la prospection en tant que chef de secteur en CHR, je peux vous assurer d’une grande motivation et d’une bonne capacité d’adaptation. J'ai évolué chez un industriel dans la filière produits d'épicerie sèche sur tout le quart sud-est, (20 départements), les déplacements ne sont pas un problème, ainsi que l'organisation et le travail en home office. J'ai également travaillé sur les marchés publics en tant que conseiller, démonstrateur et prescripteur. Mon réseau et mon carnet d'adresse sont des éléments qui m'aideront pour un poste futur.

Je souhaite m'investir sur un projet à long terme et développer d'autres compétences.



Mes compétences :

Conseil commercial

Travail en équipe

Commercialisation des produits techniques

Microsoft Office

Devis

Prescription

Marchés publics

Prospection de clients

Organisation du travail