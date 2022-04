Jean Michel CLEMENT

En poste actuellement au sein d'une restaurant gastronomique, et en recherche active je suis un professionnel de la restauration rapide et du secteur de la boulangerie, avec des compétences en cuisine.

Motivé et passionné par ce métier j'aime m'investir et je souhaite apporter mes compétences managériales qui me permettront d'animer une équipe afin de développer l'activité d'une l’exploitation tout en étant le garant de la politique d'entreprise et du développement commercial.

Mon sens de l'organisation et mon implication naturelle dans le travail, ma disponibilité, ma rigueur ainsi que mon leadership, sont mes qualités pour intégrer une entreprise.

Disponible sous préavis et mobile sur la région sud-ouest, je vous propose de nous rencontrer pour étudier ensemble la possibilité d'une prochaine collaboration fructueuse.



Mes compétences :

GESTION

MANAGEMENT

FINANCIER

COMMERCIAL

Restaurants

Brasseries

Merchandising

Maîtrise relation commerciale