J'aide avec passion les entreprises à développer leur performance et l'intelligence collective en leur proposant tout d'abord, la réalisation d'un diagnostic de leurs pratiques de formation, puis l'élaboration d'un plan d'actions s'appuyant sur des modalités et dispositifs innovants de formation visant à optimiser et favoriser le développement des compétences et la motivation des salariés.



Doté d'une double compétence Informatique et RH et perpétuellement en veille sur les nouvelles technologies et modalités d'apprentissage, j'aime à conseiller et accompagner les organisations dans leur recherche et la mise en oeuvre de solutions de formation qui leur correspondent.



Je reste bien évidemment ouvert à tout échange sur l'évolution de vos pratiques de formation.

MailTo: jean-michel.clement@cjm-performance.com ou au 06.81.71.31.80



Mes compétences :

Formation

Conseil

Accompagnement

Consulting

Conduite du changement