Sébastien LUTZ

Bonjour,



Sportif depuis mon bas âge, j'ai pu pratiquer beaucoup de sports très différents les uns des autres. Mais quand on aime on ne compte pas..



Bien entendu, et beaucoup de personnes se reconnaitront, j'ai attrapé le virus du golf!

Hcp 5 à 18 ans, j'ai enchainé quelques titres amateurs (championnat de France par équipe, championnats régionaux,Grands Prix..) et réalisé de belles performances aux championnats de France des Jeunes (1/4 de finale)

Mes études ont finalement pris le dessus...mais pour moi hors de question de trop m'éloigner de l'activité sportive en général, la garantie d'un bon équilibre individuel et pour notre société en général.



Je me suis donc spécialisé dans le marketing et management autour du sport.

Pourquoi le marketing? car j'ai une forte orientation produit, client et résultat.

Pourquoi le management? car la performance passe par le collectif qu'il faut savoir sublimer et motiver.



J'ai le goût du challenge et généreux dans la vie comme dans le travail j'aspire à des responsabilités importantes.



Pendant trois ans j'ai exercé un métier-passion chez Tee Off Event, une agence de communication spécialisée en événementiels et espaces médias autour du golf et filiale du Tour Operator N°1 sur le marché du golf premium.



En plus d'une solide formation initiale j'ai aujourd'hui une expertise pointue du terrain. Depuis toujours je suis en relation avec des Hommes épicuriens et exigeants sur la qualité des produits ou encore du service apporté.

Guidé par cette culture du luxe et de la réussite, j'attache beaucoup d'importance au travail soigné, à la satisfaction de mes clients et collaborateurs en ayant bien sûr à l'esprit le souci permanent de respecter l'image de marque à travers un discours produit/marque professionnel.



Autonome et créatif, j'ai pu gérer des clients stratégiques et produire des événements très haut de gamme tel que le Trophée du Luxe Boucheron: préparation, cahier des charges, budgétisation, recherche de partenariats, promotion, commercialisation, organisation, relations publiques, logistique...

J'avais également un rôle de conseil auprès des entreprises sur leur stratégie de communication et la mise en place des actions en liaison avec le sport, soit le golf. Sans oublier le travail de prospection sur le secteur btob d'Ile de France.



Ma grande satisfaction c'est le grand succès d'un nouvel événement dont j'avais la charge : Le Trophée du Luxe Boucheron à Cannes.

Un projet très exigeant demandant des mois de préparation, beaucoup de maîtrise, dans un contexte économique difficile (marché du luxe compris), avec des delais de plus en plus courts...



Aujourd'hui je vis une nouvelle expérience à forte responsabilité dans un secteur qui me passionne.

Avec mon goût du terrain, du contact et du travail en équipe, je souhaitais des fonctions commerciales de haut niveau. Je suis heureux de représenter la marque De CASTELNAU en France, un grand nom du champagne qui élabore des cuvées d'exception. Je vous invite à le découvrir très vite et je suis à votre disposition pour en parler.



Bienvenue dans l'univers prestigieux du Champagne De CASTELNAU dont l'emblème (les chardons et la devise s'y rapportant : "qui s'y frotte s'y pique") le présente comme un champagne de caractère, respecté.



Mes compétences :

Ski