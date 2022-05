Sebastien LUZU

La compétence des travailleurs est devenue un enjeu majeur pour l'atteinte de la performance tant dans la production des biens que dans le secteur des services.

J’accompagne les organisations à l'élaboration de la logique compétence par la valorisation de l'expérience et l'analyse du travail réel dans le but d'une action efficace.

Avec une approche psychosociologique du travail, je mets en œuvre les principes de la didactique professionnelle et mobilise mes compétences acquises en tant que manager opérationnel sur des chantiers de construction, notamment en gestion de projet pour vous aider à réaliser vos ingénieries de formations et actions pédagogiques, ou en gestion de groupes pour mener à bien votre projet.



Mes compétences :

BTP

Gestion de projet

Bâtiment

Construction

Formation

Ingenierie de formation

Gestion budgétaire

Microsoft Office

Travail en équipe

Management