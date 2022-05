Sébastien MADONIA

Ma disponibilité, ma rapidité, mon sérieux, mon expérience, mon savoir-faire, ma maîtrise des délais et ma bonne écoute des clients sont autant d'atouts dans la conduite de projet. Je maîtrise la chaîne de production des travaux d'infographie/presse de la réception du client jusqu'à la réalisation chez l'imprimeur. Je suis ergonome et concepteur graphique de sites internets volumineux et de logiciels. Je maîtrise la chaine de logiciels Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, ...) Quark X-press et j'ai de très bonnes notions en Flash, Html et CSS.



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :



- Mise en page et création pour l'édition (sur tous supports de communication : magazine, flyer, catalogue, bon de commande, affiche, panneau publicitaire, CD-Rom, carte de visite...).



- Mise en page et création de site Internet.

www.insphy.com

www.epsilog.com

www.yunozem.tv

www.ocwell.fr



- Création et traitement d'images, d'illustrations



- Création de packagings



- Création d'animations Flash.



- Création de chartes graphiques, d'identités visuelles, de logos pour la communication d'entreprises.



- Création des chartes graphiques des sociétés : EPSILOG, INSPHY, YUNOZEM.



- Création graphique du logiciel "Vega5" de la société EPSILOG, ainsi que de tous les supports de communication de la société.



- Création des identités visuelles "KinéSport" et "KinéSanté" pour la société INSPHY. (Étiquettes produits, Catalogues, Carte de visite, etc.)



- Maîtrise de la chaine graphique pour l'édition (Client-Création-Impression).



- Maîtrise de la chaine graphique pour le web (Client-Création-Mise en ligne).



- Photographe (Packing shot, Trombinoscope d'entreprise...).



EXPERIENCES PERSONNELLES :



- Pratique de la peinture, du dessin, de l'illustration, de la sculpture.



- Pratique de la musique grâce au logiciel : fruityloops, soundforge, cubase et Reason.



CURSUS SCOLAIRE :



1998/1999 : Obtention du Baccalauréat Scientifique au Lycée Jean Mermoz à Montpellier (FRANCE).



2000/2002 : Formation d'infographiste à l'école privée Studio M. à Montpellier (FRANCE), 2 ans d'études en alternance avec l'entreprise IDEENOUVELLE (partenaire du groupe EPSILOG-INSPHY-IDEENOUVELLE), en tant qu'infographiste éxécutant.



2004/2006 : DEUG Arts Plastiques à l'université Paul Valéry de Montpellier (FRANCE). Formation en pratiques plastiques, en histoire de l'art, en esthétique artistique, en photographie et en infographie.



CURSUS PROFESSIONNEL :



1999/2000 : Manutention chez les Laboratoires INSPHY (partenaire du groupe EPSILOG-INSPHY-IDEENOUVELLE) pendant 8 mois, pour financement de la formation à l'école privée Studio M. à Montpellier (FRANCE).



2000/2002 : Formation d'infographiste avec l'entreprise IDEENOUVELLE (partenaire du groupe EPSILOG-INSPHY-IDEENOUVELLE).



2002/2004 : Contrat à durée indéterminée en tant que Maquettiste P.A.O., éxécutant graphiste, intégrateur web, pour la société IDEENOUVELLE (partenaire du groupe EPSILOG-INSPHY-IDEENOUVELLE).



2004/2006 : Contrat à mi-temps en tant que Créateur Infographiste pour la société IDEENOUVELLE (partenaire du groupe EPSILOG-INSPHY-IDEENOUVELLE).



2006/2007 : Contrat à durée déterminée à temps plein, en tant que Créateur Infographiste pour la société EPSILOG (partenaire du groupe EPSILOG-INSPHY-IDEENOUVELLE).



2008/2010 : Création de l’entreprise individuelle Noise ART Sébastien Madonia. Lancement de l’activité d’infographiste indépendant.



2010... : Infographiste/Webmaster pour les Laboratoires INSPHY.



Mes compétences :

Flash

Infographiste

Illustrator

Dreamweaver

Web designer

2D

E-marketing

Ergonome

InDesign

Presse