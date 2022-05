Sébastien MAFRAY

Bonjours à tous .



Avocat à Perpignan pour une firme SOFIRAL-FIDUCIAL, je suis spécialiste en droit des société et m'occupe du suivi juridique de mes clients TPE-PME : sociétés, artisans, commerçants ou professionnels libéraux.



J'interviens plus spécifiquement dans la création de sociétés (EURL, SARL, SAS , SASU, SA, SELARL, SCP, SCM, SISA SELAFA, SPFPL, SEM ... et du suivi de ces sociétés : approbation de comptes, modifications statutaires diverses ou restructurations (fusion, apport partiel d'actif, TUP....).



Notre cabinet est notamment spécialisé dans la transmission d'entreprises commerciales ou artisanales: cession de bloc de contrôle, actions, parts ou fonds de commerce ou encore pour nos clients libéraux de la présentation des patientèle ou convention d’intégration (infirmière, kiné, médecin...) en englobant le volet fiscal de cet aspect et notamment le traitement des exonérations fiscales.



Nous maitrisons parfaitement l'approche droit commercial ( baux, offres de reprise dans le cadre des procédures collectives : redressement ou liquidation) et droit des contrats.



Enfin, notre cabinet intervient également en droit du travail et social de la TPM-PME notamment l'approche disciplinaire (licenciement , inaptitude, rupture conventionnelle...) ou contentieuse.



Je recherche des partenaires avec qui collaborer : expert comptable, banque, intermédiaire en transmission d'entreprises.



Mes compétences :

spécialiste en droit des sociétés