Sebastien MAHE

- Garantir la rentabilité du centre de profit

- Trouver de nouveaux débouchés sur la zone de chalandise (Prospection, étude de zone)

- Garantir la satisfaction client et fidéliser

- Veiller au respect des règles HACCP et des standards

- Manager une équipe (intégrer les nouveaux arrivants, déléguer, encadrer et motiver votre équipe)

- Participer à la vente et au service client

- Respecter la législation sociale

- Recruter et former

- Suivi des tableaux de bord de gestion, analyse des ratios, élaboration du budget

- Mettre en place des plans d'actions correctifs