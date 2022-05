Sébastien MAHEO

Exploitation et administration de foret l’Active Directory 2008 et2012.

Réalisation de scripts en PowerShell orienté Active Directory.

Maintien en conditions opérationnelles des infrastructures systèmes (Microsoft Server2008-2012-SQL)

Intégration et administration des réseaux informatiques.

Virtualisation de serveurs sur VMware Vcenter 6.0 et Microsoft Hyper V



Utilisation des bonnes pratiques ITIL V3.

Création et gestion des documents qualités.

Mise en place et validation de techniques.

Création et suivi des indicateurs Qualités et du tableau de bord.

Gestion des CQI/CQN.

Gestion des non-conformités et mise en place des actions correctives et préventives.

Adhérer le personnel aux exigences du système qualité.



Passionné par l'écologie, j'aimerais participer à l'élaboration de la politique Green IT de nouveau systeme informatique.



Mes compétences :

Windows PowerShell

Microsoft SQL Server

Microsoft windows 2012

Administration Windows 2008

Gestion de la qualité

Gestion de projet