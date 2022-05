Sébastien MAHU

J'occupe aujourd'hui la fonction de chargé d'affaires au sein de l'entreprise RePINFO située à Saint-Martin-au-Laert (Réseau & sécurité, Téléphonie IP et vidéosurveillance).



Mes compétences :



Management d'une équipe de collaborateurs, gestion et suivi de portefeuille (grands comptes, PME/PMI, entreprises publiques et collectivités) :



• Management et gestion de ressources humaines et techniques

• Gestion de projets (organisation et planification)

• Définition et application d'une stratégie d'entreprise (projet d'entreprise)

• Prospection téléphonique et géographique

• Prise de rendez-vous

• Rendez-vous téléphoniques et physiques (en vis-à-vis)

• Rédaction de propositions commerciales

• Négociation commerciale

• Conclusion des actes de vente

• Organisation et planification des prestations (en relation avec le pôle production)

• Suivi clientèle



Compétences pédagogiques :



• Transfert de compétences lié aux métiers de la vente et au management d'équipes

• Animation de séminaires et de workshops (journée entière ou ½ journée)

• Présentations diverses

• Portes ouvertes



Tâches rédactionnelles :



• Rédaction et validation de propositions commerciales

• Rédaction de réponses à Appels d'Offres (secteur public)

• Elaboration de rapports, procédures internes ou destinées à la clientèle (plaquettes, publicité)







Dynamisme

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Conseil

Vente

Communication