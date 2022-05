Thierry TISSERAND

Depuis Juin 2011, banque Nomura Luxembourg

Administrateur base de données

DB2 Fededrate, Oracle 11g, Sql Server 2008, Aix administration (Security, patchs, monitoring,...)



De Juin 2009 à Juin 2011, CSC Luxembourg

Administrateur Sybase, Oracle, DB2 et Sql Server



DBA senior Oracle, DB2, Sql Server et sybase



- Certifié Sybase Adpaptive Server Entreprise Professional Administrator 12.5

- Certifié DB2/UDB V9 administration avancée

- Certifié Oracle 10g (OCP 1 et OCP 2).

- Certifié SQL Server 2005 (MCITP)



Mes compétences :

Sybase

Sql Server

Oracle

DB2

dba