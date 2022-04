Brocvielle ANTOINE

A.brocvielle@gmail.com

À la suite d'une Maîtrise Informatique suivie d'un DESS en administration des entreprises, j’ai vécu ma première expérience professionnelle à la CAPEB Marne. C’est la Chambre Syndicale des Artisans du Bâtiment. J’y occupais un poste polyvalent, allant en interne de la gestion du parc informatique à la tenue de la comptabilité et de la paie. En externe, j’ai animé les formations en gestion à la Chambre de Métiers de la Marne pour les nouveaux artisans, et je répondais aux questions des adhérents (renseignement juridiques, fiscaux, informatiques, etc.)

Je suis actuellement Chef de Projets Informatiques à SEYFERT SAS, siège de plusieurs usines fabricant du carton ondulé. Au sein du site industriel de Reims, je suis la porte d'entrée de toutes les demandes. Et je participe aux projets de développements informatiques du groupe. Proche des utilisateurs, je m'implique pour les accompagner dans le changement.

Que les solutions soient virtuelles, AS400, SAP, Microsoft, Mapping, Qlikview ou autres éditeurs, je m'engage au quotidien au profit de l'entreprise et du bon fonctionnement quotidien.



Mes compétences :

Gestion

Relationnel

Informatique

Gestion de projet