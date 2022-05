Bonjour



Je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'approvisionnement et/ou de l'optimisation de process/flux dans la SCM à partir de Janvier 2017.



Le secteur d'activité reste ouvert.



J'ai terminé fin 2010 ma formation à l'Ecole des Ponts Paris Tech, en Mastère Spécialisé "Supply chain design et management" et j'ai depuis acquis 6 ans d'expériences dans ce domaine.



Mes expériences professionnelles à l'étranger et mes études m’ont permis d’acquérir de la rigueur et d’être opérationnel très rapidement. De plus, je dispose d'un niveau d'anglais courant et de solides bases en informatique.



Je demeure à votre disposition afin de nous entretenir ensemble de mon projet professionnel.



Je vous prie de croire à mes salutations les plus distinguées.



Cordialement,



Sébastien MAIRE



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce international

Consulting

Distribution

Export

Import

Import et export

International

Logistique

Management

Marketing

Supply chain

Supply Chain Management