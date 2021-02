Sébastien MARIE

Co-gérant de la société "PROTULIS", avec des collaborateurs issus du monde informatique, nous proposons nos compétences dans le domaine de l'informatique orienté réseaux, systèmes et connexions sécurisées.



Professionnel et passionné d'informatique (toujours en veille technologique), j'ai pu lors de mes années passées au sein de différentes entreprises mettre en application mes acquis théoriques sur le terrain par la mise en place de procédures, l’élaboration de scripts, la maintenance informatique au service des employés ou encore la supervision réseau et surtout l’aide et la formation des utilisateurs aussi bien dans le monde informatique que dans le monde de la télécommunication.





Mes compétences :

TCP/IP

Administrateur réseaux

Informatique

Sécurité Informatique

Sport