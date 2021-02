En formation (complémentaire) d'Ingénieur Sûreté Nucléaire.

Ingénieur en Modélisation Mathématiques et Mécanique spécialisé en Mécanique des Fluides et Energétique.



Actuellement en stage à EDF au SEPTEN dans le cadre de mon mastère spécialisé, je recherche un emploi d'ingénieur d'étude.



Mes compétences :

FORTRAN

Computational Fluid Dynamics

Microsoft Windows

Microsoft Office

Matlab

Linux

Gambit

C++

Python

Ansys Fluent

FLACS

Ansys workbench