Ingénieur en Génie Électrique (INSA de Lyon) et doctorant en informatique et mathématiques appliquées (CEA & Université Paris-Saclay).



Autoformé sur Udemy, OpenClassrooms et Brilliant : outils logiciels, développement logiciel et apprentissage automatique.



Centre d'intérêt : Electronique grand public, Animations & interactivité pour l'enseignement scientifique, Technologies et éthique, Intelligence artificielle.