Sébastien MOULINAT-KERGOAT

Diplômé du postgraduate d'HEC de management des entreprises publiques, acteur du développement public local, je suis aujourd'hui à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles en tant que dirigeant d'entreprise publique ou cadre de structures actrices du développement territorial (bailleur social, aménageur etc.)



De 2014 à 2020, il m'a été confié les missions de relancer une société d'économie mixte municipale, en qualité de directeur général délégué de la SAEM Noisy-le-Sec Habitat, aménageur et bailleur social de la Ville de Noisy-le-Sec, aux côtés de Laurent Rivoire, PDG, maire de Noisy-le-Sec.



Après une longue activité de représentation étudiante (Président de la Corpo Droit, Energie Etudiante et Vice-président de l'Université Montesquieu Bordeaux IV de 1998 à 2001), diplômé en droit public, j'ai travaillé pendant 8 années dans le secteur public de l'Université à l'Assemblée nationale jusqu'à la direction du cabinet d'une collectivité de la petite couronne parisienne, à la suite de son alternance politique, j'ai rejoint le secteur privé.



Parallèlement, j'ai suivi le Master 2 - Communication des Entreprises et des Institutions de Paris 3 - Sorbonne Nouvelle. J'ai en outre créé et animé le réseau territorial "Jamais sans mon département" pour le maintien du numéro de département sur les plaques d'immatriculation. Je me suis associé avec Marc Teyssier d'Orfeuil, au sein de la Sarl Com'durable. Conseil auprès d'élus, de candidats comme des directions générales dans les collectivités, des établissements publics locaux (EPL-SEM) mais aussi pour des sociétés ayant vocation à travailler avec des collectivités locales.



Marié avec Hélène Moulinat-Kergoat, directrice adjointe de cabinet du maire de Bondy, nous avons 2 enfants...



Mes compétences :

Dirigeant d'entreprise publique (SP/SEM/SEMOP)

Cadre d'entreprise

Directeur de cabinet

Conseiller en communication

Conduite du changement

Conseil en Organisation et stratégie

Démocratie locale

Coaching

Conseil

Développement durable