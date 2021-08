Sébastien MOUY

Diplômé d’un Master 2 professionnel, mention droit de l'entreprise et des contrats, je suis actuellement élève avocat dans un cabinet parisien.



J’ai reçu au cours de mon cursus un enseignement général et complet en droit de l’entreprise (droit commercial, de la propriété intellectuelle, des sociétés, de la distribution, de la concurrence, ou encore du droit des contrats...) que j'ai consolidé par une expérience principalement tournée vers le contentieux.



J'ai par ailleurs acquis au cours de mon expérience professionnelle une grande capacité d'analyse et de synthèse qui m'ont permis de gagner la confiance des clients dont je gère le portefeuille de dossiers contentieux.



Plus d'informations sur mon cursus:

www.doyoubuzz.com/sebastien-mouy



Mes compétences :

Droit des sociétés

REACH

Responsabilité

Droit immobilier

Assurance

Responsabilite civile professionnelle

Contentieux

Droit des affaires

Environnement

Droit

Distribution