Sébastien MUSCAT

Portrait :



De part mon expérience professionnelle, je possède des qualités complémentaires qui me permettent de donner un cap à de nouveaux projets et de les mener à terme.



Je reste factuel dans mes analyses mais prête une attention particulière à la fiabilité de mes décisions.



J’ai une exigence toute particulière envers le respect des procédures mise en place pour que chaque projet puisse être mené à son terme avec le moins d’encombres possibles.



En ce qui concerne la qualité de service et la satisfaction du client, je met tout en œuvre pour arriver aux résultats que je me suis fixé.



Qualités principales :

Ouvert d’esprit, curieux et à l’écoute de mes collègues

Avenant j’aime impliquer et avoir l’avis de mes collègues dans les prises de décisions.



Manière de travailler :

Méticuleux et organisé

Adepte des changements de grande envergure

Privilégie les méthodes existantes, mais n’hésite pas à les modifier ou à les améliorer si besoin



Gestion de mes émotions :

Je fiabilise mes prises de décisions en m'assurant de leurs conséquences

Je maîtrise mes émotions et ne les répercute pas sur les autres

Réactif, je possède une énergie forte et un sens de l'urgence



Mes compétences :

Windows

Unix AIX

MVS/XA/ESA/ZOS

MVS

VSAM (Virtual Storage Access Method)

ITIL

IMS DL/1

Beta

VSE

UNIX

Oracle

Microsoft DOS

IBM Hardware

FTP

DB2

ZOS

VTAM

UNIX AIX SOLARIS

TOAD

TCP/IP

Siebel

Remedy

RACF

Patrol

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

Microsoft Outlook

Lotus 1-2-3

LAN/WAN > WLAN

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

Jade

JES2

JCL

IP

IBM SPUFI

ESA

Database Administration

CICS/ESA

CA ArcServe

AIX UNIX

ADSL

ADABASE

Sun Solaris

Formation administration

Formation Management

SQ SERVER

MySQL

Lotus Notes/Domino

Continuous Improvement

User Acceptance Testing

Capacity Planning

Project Management

SDM/LINK

Control-M

AD

CMDB

Data Centre

Domain Name Server Protocol

ITSM

Intranet

Mainframe

Microsoft Lync

Salesforce.com

UNIX AIX UNIX SUN SOLARIS

VM