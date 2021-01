Pour la nouvelle Région Normandie, au sein de la Direction de l'Économie, Enseignement Supérieur, Tourisme, Recherche et Innovation de la Région Normandie, je m'occupe dans le service Grands projets et Innovation du développement de projets collaboratifs financés par la Région et / ou le FEDER.



Plus spécifiquement je m'occupe des projets d'innovation dans l'agroalimentaire et les secteurs transversaux. Je travaille avec les organismes compétents de ces secteurs, leur viens en aide et les oriente avant, pendant et après le déroulement des projets.



Auparavant au STC (Secrétariat Technique Conjoint) du programme européen cofinancé par le FEDER : Interreg IV A FMA, je veillais au bon déroulement des projets et à leur bonne gestion financière en occupant les fonctions de correspondant auprès des structures françaises et anglaises et d'auditeurs pour les projets inférieurs à 300 000 € FEDER.



Toutes mes expériences passées (détaillées dans mon parcours ci-dessous) notamment au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne, pendant mes années d'études et premières années professionnelles, m'ont permis de monter en compétences. Je continue d'apprendre au quotidien grâce aux personnes qui m'entourent et notamment les personnes de ce réseau social professionnel. N'hésitez donc pas à venir me parler.



Sébastien Oupier



Mes compétences :

Gestion de projet

PCRD

Interreg

Traduction anglais français