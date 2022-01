Sébastien Perez DIRECTEUR MÉDIAS ET DATA

Directeur Marketing et Communication free-lance, je suis egalement formateur TV / TV segmentee / Data au sein du MediaInstitute.



Depuis 20 ans, je conseille et j'accompagne les marques pour mettre en place des strategies de communication et medias, centrees à la fois sur l'atteinte de objectifs business, l'originalite et l'optimisation des couts.



En France comme dans des contextes internationaux, j'ai pilote et apporte mon expertise à de nombreux projets de campagnes media pour des annonceurs tels que Monsieur Meuble, Crozatier, Meublena, ThalassoPassion.fr, PortAventura, Casio, Atlantic, Jacquart, Revlon, Jennyfer, le SIG, Moneo, Zapetti, Masterfoods, CNP, HomeToGo...



En marge de mon activite professionnelle, je dispense régulièrement des formations en lien avec l'économie des médias, des nouveaux écosystèmes digitaux ou offline.





STRATEGIE MARKETING ET COMMUNICATION

Conseil en mise en oeuvre de stratégie de communication online (social, acquisition, SEO, SEA, influence, RTB, mobile...) et offline (DRTV, OOH, radio, print, cinéma...)

Accompagnement et conseil en matiere d'investissement media, definition de plateforme de marque

Elaboration d'opérations speciales (sponsoring, 360°, partenariat, echange...)

Veille, benchmark





PILOTAGE DE LA PERFORMANCE

Negociation et financement des campagnes (cash ou echanges marchandises ou partenariat)

Management d'equipe (Acquisition et branding)

Suivi des campagnes (negociation, reporting, ROI, suivi des performances...) et analytics drive to web, drive to store, drive to app





ETUDES MEDIA

Organisation et mise en oeuvre des études quanti et d'outils d'aide à l'achat pour analyser, évaluer les performances des plans media online et offline