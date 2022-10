Sébastien PLATTARD

"L'harmonie, c'est la conciliation des contraires, et pas l'écrasement des différences" Jean Cocteau

"La Voie du Guerrier est d'établir l'Harmonie" Morihei Ueshiba fondateur de l'Aïkido



Promouvoir et développer l'harmonie et la circularité dans les organisations par le développement d'un leadership intégratif et l'intelligence coopérative est la raison dêtre de Cadre découte pour une économie circulaire et durable.



La plus value :



Vous faire gagner du temps ! En vous mettant au centre de la situation SANS COMPROMIS. C'est très utile et efficace au moment de confronter une vision, des hypothèses, une décision. L'objectif est de proposer une DIRECTION commune, réaliste, ambitieuse, fédératrice et dAGIR avec justesse.



Vous faire gagner en sérénité ! En posant un CADRE et une ECOUTE, propice à la relation à l'autre et à la découverte de valeurs inattendues. En effet, Urgence, Agitation, Précipitation sont des amplificateurs de COMPLEXITE. Taire les jugements et le cynisme, permet d'atténuer nos tentions corporelles et psychiques et favorise l'émergence de solutions naturelles, évidentes souvent juste devant nous.



Vous faire gagner en énergie et en créativité ! En combinant, psychologie positive, approche systémique et du design thinking créant ainsi un espace de confiance et d'ouverture favorable à la COOPERATION, où chaque collaborateur devient AUTEUR et ACTEUR du changement.



Mes modes d'interventions :



Jinterviens en individuel auprès de dirigeants et cadres sur des problématiques globales de stratégie, d'organisation, de management. Une occasion pour revisiter : leadership, autorité, capacité à rassembler. Votre changement créera le changement.



Jaccompagne en collectif des comités de direction et des équipes projets dans des phases de préparation, de réalisation et de déploiement, mais aussi dans des moments de crise ou de conflits. Des occasions pour renforcer les liens, focaliser les énergies sur la direction commune.



Mes plus :

- Une large expérience d'entreprise acquise dans des organisations multiples et de toutes tailles.

- Une formation universitaire au coaching d'organisation et à l'approche systémique (Palo alto)

- Une pratique l'Aïkido Enseignant 2eme DAN : un travail sur l'oubli de son égo pour améliorer sa perception de la réalité et apporter une réponse éthique, harmonieuse et circulaire en lien avec l'autre et l'environnement présent.





Merci pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Gestion de l'innovation

Accompagnement au changement

Conseil en organisation

Résolution de conflits

Conseils aux entreprises

Approche systémique