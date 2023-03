Sebastien ROGER

Le bureau d’études R.O.C. a été créé en 1986 à l’initiative d’un groupement d’entrepreneurs régionaux afin de se développer et d’agir sur le marché de la Réhabilitation d’immeubles en site occupé.



Tout en continuant son action dans le secteur de la production BTP, R.O.C. est devenu indépendant du groupement en 1998.



Depuis 2000, R.O.C. a développé ses activités d’études et de coordination travaux en partenariat avec les Maîtres d’œuvre de Conception et les Architectes afin de répondre au besoin grandissant de spécialistes de la coordination notamment pour les marchés publics mais aussi dans le cadre d’ouvrages privés (réalisation d’immeubles de logements).



Le Bureau d’études R.O.C. est chargé d’animer, d’harmoniser, d’organiser, de planifier, de suivre et de relancer toutes les actions nécessaires à la bonne coordination des projets ainsi qu’au respect des délais.



Nos missions sont assurées par des personnels aux compétences affirmées et expérimentés à la gestion des missions qui leur sont confiées, tout particulièrement dans le cadre des travaux de réhabilitation (notamment de réhabilitation logements en site occupé et/ou en site amianté), de logements neufs et de bâtiments recevant du public.



Depuis l’origine d’un projet, R.O.C. peut intervenir pour assurer la bonne coordination des études et des relations opérationnelles avec l’ensemble des intervenants du projet.

Préalablement au début des travaux, R.O.C. peut fournir une analyse des offres des entreprises présélectionnées.

Pendant les travaux, R.O.C. assure la planification et le pilotage des travaux jusqu’à la livraison au Maître d’ouvrage (y compris la phase de parfait achèvement).



Mes compétences :

Microsoft Project

Management

Planning Project

Coordinateur SPS niveaux 2 et 3

Maitrise d'oeuvre

OPC