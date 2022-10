Sébastien ROUXEL

De nature enthousiaste, j'aime entreprendre et échanger. Je cherche à accumuler des expériences professionnelles diverses pour monter en compétences techniques. Depuis le début de ma carrière, je travail principalement dans le nucléaire où j'ai développé des connaissances sur les produits tel que les Gros Équipements destinés aux CNPE, le code de construction RCC-M et l'AM ESPN. Je cherche aussi a développer mes capacités de gestion d'affaires et de projets. J'apprécie de partager mon expérience avec d'autres dans le but d'atteindre des objectifs préalablement identifiés.



Mes compétences :

Métallurgie

Soudage

Gestion de projets

Formation professionnelle

Inspections réglementaires

Chaudronnerie

Chargé d'affaire

Nucléaire

QSP - PR1 RN

ESP-N