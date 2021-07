Cela fait déjà 10 ans que je fais ce métier, j'ai toujours la même passion pour le développement. J'ai réalisé de nombreux projets divers et variés qui m'ont permis également d'apprendre d'autres métiers via le développement. C'est ce qui fait la richesse de ce métier, on apprend tous les jours de nouvelles choses dans notre domaine mais également dans le domaine pour lequel on travaille.