Mickael MARQUAIRE

Compétences (filigranage) :

- Réalisation de DAO, plans, plans anamorphosés (logiciels Corel)

- Utilisation d'une fraiseuse numérique

- Utilisation de bains d'électrolyse

- Brasage à l'étain cuivre/bronze et cuivre/inox

- Soudure de toile fines à l'argent, chalumeau oxygène/acétylène

- Maîtrise des étapes du filigranage

- Responsabilité de l'atelier



Compétences (génie électrotechnique) :

- Maintenance électrique et mécanique

- Réalisation et installation de coffrets de distribution

- Réalisation de schémas électriques

- Création d'ensembles domotiques (Arduino)



Compétences (informatique) :

- Réseaux

- Notions en programmation VB

- Maîtrise de la programmation web (html5, css3, php, javascript)

- Technologies AJAX, JQuery

- Serveurs apache, mysql, php (LAMP, WAMP, EasyPHP)

- Création de RIA (gestion de stocks, dossiers, tâches...)

- Initiation au développement d'application ANDROID

- Programmation C simplifiée (programmation de carte de prototypage Arduino)



