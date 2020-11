Sebastien SEBASTIEN VARIN (VARIN)

Résumé:



•Après avoir obtenu une solide formation en Chimie-biochimie physiologie et biotechnologie, je me suis orienté vers les problèmes de biotechnologies et d’écologies fonctionnelles suite aux changements globaux.



•Je suis docteur spécialiste du concept de la Plasticité en « Physiologie, Biologie des Organismes, Populations » depuis 2009. Mes contrats de travails s’insèrent dans le contexte des changements globaux carbone, soufre et le concept de la plasticité en écologie fonctionnelle. Les applications biotechnologiques vont: i) du point de vue énergétique: de la production de composés par les organismes comme l'éthanol & carburants de remplacement du pétrole, solvants et plastiques, Bio OLED, amélioration de la croissance et du développement en conditions non optimales et de changements globaux et cogénérations énergétiques. ii) Du point de vue agronomique: amélioration de la croissance et du développement en conditions non optimales et de changements globaux, introduction de la campagne dans les villes suite et amélioration de l'efficience d'utilisation des terres arables (AEI & Luttes biologiques intégrées), sélection et amélioration génétique, physiologique et Plastique. iii) Du point de vue médical & militaire: hémoglobine végétale, polymères et composés biologiques d'origines végétales et microbiennes permettant la promotion ou l'inhibition de croissance.



•Actuellement, je recherche un contrat CDI en France en entreprise privée ou dans le secteur publique.

(Cf. Biography and Curriculum vitae: https://sites.google.com/site/drsebastienvarin/biography-and-curriculum-vitae)



Spécialités : biotechnologiques et Ecologie fonctionnelle/Ecophysiologie

Maîtrise des génies : chimique et biochimique, génétique, nanotechnologie et bio-mimétisme &bio-inspiration, physiologique

Maîtrise de 6 axes outils technologiques : Chimie-Biologie (Chimie, Biochimie), Séquençage-Génomique, Transcriptome, Protéome, Exploration Fonctionnelle et écologie fonctionnelle + écophysiologie végétale et microbienne & animale, AEI, Botanique, NBIC, Biotechnologie et Bioréacteur, Agro-écoponie et Bioponie, Bio-informatique et Statistique, programmation langage C++, C++ et R.

Maîtrise du management de projet & IST, Hygiène et sécurité, Secourisme.



(Cf. Fields of expertises: https://sites.google.com/site/drsebastienvarin/domaines-d-expertise-2)



Vous pouvez également consulter mon site internet (https://sites.google.com/site/drsebastienvarin) et me contacter.

Je suis actuellement en recherche d'emploi.



Cordialement,



Sébastien Varin.





Mes compétences :

MANAGEMENT

ECOLOGIE FONCTIONNELLE-ECOPHYSIOLOGIE-BIOTECHNO

GENETIQUE MOLECULAIRE et PHYSIOLOGIE

CHIMIE-BIOCHIMIE et PHYSIOLOGIE

CHIMIE-BIOCHIMIE, BIOLOGIE GENIE BIOLOGIQUE et SCI

SECOURISME – HYGIENE & SECURITE

Microbiologie

Secourisme

Biochimie

Physiologie

Chimie

Biologie

NBIC (Nano,Biotechnologie, Informatique, Cognition

Nanotechnologies, biotechnologies, informatique et