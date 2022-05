Sébastien SOURDET

Bonjour,



<a href="#">Je suis à la recherche </a> d'un emploi. J'ai la capacité de m'adapter à tout type de travail. Mon domaine de prédilection est la relation client. Le travail de nuit, jour férié ainsi que le dimanche n'est pas une contrainte. De plus, la mobilité géographique est un de mes points forts.



Mes principales motivations sont l'émancipation, l'acquisition de nouvelles compétences, et l'argent.



J'espère vous plaire et vous souhaite une excellente navigation sur mon profil.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel