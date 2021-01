Consultant avant-vente, motivé, fort de 22 années d'expérience dans le secteur des télécommunications et réseaux. Maitrisant les solutions ALCATEL-LUCENT, CISCO, MICROSOFT, MWS, NEWVOICE... Je possède également des compétences en Vidéo protection AXIS, SEETEC, MILESTONE.

Professionel énergique, motivé et doté d'un solide esprit d'équipe, je sais gérer les situations de stress et atteindre mes objectifs dans les délais et budget alloués.