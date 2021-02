Sébastien VALLERY

Expert en stratégie digitale, inbound marketing, growth hacking et optimisation technique des assets digitaux. Fort d'une expérience de 13 ans en acquisition de trafic, stratégie et conception web, mon expertise s'appuie sur toute la chaîne roadmap et run d'un projet web dans un processus de développement business.



Mes compétences :

SEO

Modx

Wordpress

Flash

MooTools

Gestion de projet

Community management

Business intelligence

Webmarketing

LAMP (Linux Apache PHP MySQL)

CSS 2/3

(X)HTML / HTML 5

Google Analytics

Traffic management

E-Reputation

Search Engine Marketing

JavaScript / AJAX

JQuery / JQuery UI

Conseil

JavaScript

Web design

PHP

JQuery

Référencement

Google Adwords

Stratégie digitale

Acquisition de trafic

Search

Référencement naturel

Web analytics

Social media