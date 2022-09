Sébastien VOTQUENNE

Du fin fond de la Préhistoire, celle d'après les dinosaures et d'avant Johnny Halliday (Johnny Halliday est-il un dinosaure ? Nous pouvons répondre à cette question de façon professionnelle...), jaillissent cris aigus et rires gutturaux, ahans virils et chants ancestraux, "fristouillis" d'escargolade et glouglou de vin de sureau... Bienvenue au Préhistomuseum !

Vous pensiez qu'on ne bossait qu'avec des bambins ? Eh ben non ! Autour d'un brasero ou dans notre chic archéorestaurant, une chopine à la main, force vous est de constater que le Préhistomuseum entre adultes, ça le fait aussi ! Vous avez taillé la route puis le silex, allumé le feu (pour paraphraser le susnommé), déplacé un mégalithe façon Obélix, dégommé un mammouth à la sagaie, confectionné une vraie corde solide de vos propres doigts, les mêmes que ceux qui tapent habituellement sur un clavier. Et tout ça en équipe, tout ça entre collègues, tout ça en se marrant soit dit en passant.

Appelons ça du Team-Building préhistorique ou comme vous voulez en fait. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'une fois sorti de chez nous, à contrecoeur, vous pourrez franchement vous la péter à Koh Lanta ou jouer le rôle de Locke dans "lost". Comme quoi, retourner aux sources, ça peut être utile parfois !

Faites des signes de fumée si l'aventure paléolithique vous tente... ;-)



Mes compétences :

aventure

Culture

Ecriture

Histoire

Littérature

Team building