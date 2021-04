Sebti ATTAILIA

Je suis un ingenieur d'etat en genie civil sortant de l'universite de annaba promotion juin 1989 et depuis cette date je m'excerce mes fonctions dans un centre d'etudes et de realisations en urbanisme a annaba j'ai eu une experience depasee les 20ans dans les domaines urbanisme operationnelle ,urbanisme générale, V.R.D , genie civil , batiments , travaux publics , gestion du fonciers urbains et industriels , gestion des zones industrielles et gestion des grands projets en promotion immobiliére et aussi elaboration des études, controles et expertises des etudes avant leurs exécutions.



Mes compétences :

Gestion des zones industrielles et commerciales

ISO 900X Standard

SYSTEME MANAGEMENT

Audit

ArcGIS

Chef des grands projet en promotion immobiliere