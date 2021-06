Rectifieur



Mes compétences :

Processus FAI et pièce vitales

Rectif cn studer s36 Fanuc Series 16-T.

Formateur interne en rectif

Etude devis

Rodage et fraisage conventionnel.

Rectif par coordonnées (entraxeuse)

Gamme d'usinage, montage et contrôle

Rectif inter, exter, plane

Rectif cn studer s33 Fanuc Series OI-TD

Rectif centerless