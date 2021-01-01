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Ségolène BOUËT

Paris

En résumé

Mes compétences :
Voice
Voix féminine ton hertzien
Voix off artiste
Voix off publicitaires
Voix Pub
Home studio
Enregistrement de voix
Elearning
Audio guide
Application IPhone
Audio livre
Application IPAD
Corporate
E-learning
Tutoriels
Jeux vidéo
IVR
Serveur téléphonique
French female voice over
Parisian voice over
Locutora francesa

Entreprises

  • Sego.voix-off.pro

    Paris 2009 - maintenant Après de nombreuses années en agence de Publicité, qui m'ont permis de cerner au plus près les exigences et les attentes des clients..., j'ai changé de direction et me suis tournée vers les voix-off.

    Enregistrant des livres-audio pour l'écoute impartiale des aveugles depuis 2007, j'ai décidé de professionnaliser mon activité en 2009 et de quitter ma casquette de Chef de pub pour me visser celle de Comédienne voix-off, après avoir bien-entendu suivi des formations complètes et approfondies pour parfaire mes aptitudes et élargir mes domaines de compétence vocale (Corporate, Pub, e-learning tutoriels, audio-guide, bande annonce, documentaire, voice over, motion design, messagerie téléphonique, audiotel, audio-livre, habillage de site web, Presse audio, jeux vidéos, applis numériques, cartoon, doublage.....).
    Je vous invite à consulter mon site et découvrir mon large panel de voix au travers de quelques unes de mes démos et vidéos téléchargeables.
    Ma voix médium possède un subtil grain qui singularise chaleureusement les enregistrements et se plait à devenir celle d'un enfant, d'une personne plus ou moins mature, d'une sorcière ou tout autre créature de fiction!
    Équipée de mon propre studio, je suis réactive pour les casting. Je vous envoie (après accord sur devis) mon enregistrement dans les plus brefs délais via internet au format de votre choix.
    Possibilité de séance dirigée à distance (Session Link, Source Connect) avec le studio de votre choix sur la France ou l'étranger.
    Je me déplace également très volontiers dans le studio d'enregistrement de votre convenance, ou je peux vous en proposer sur Paris avec qui je travaille très régulièrement.

    Bonne écoute sur mon site! http://sego.voix-off.pro

Formations

  • SEGO VOIX OFF PRO

    Paris 2010 - maintenant Liste non exhaustive des clients qui me font confiance:
    SLACK, RYDOO, TESLA, GALLIMARD JEUNESSE, HATIER, BAYARD JEUNESSE, LEGO EDUCATION, GIVENCHY, GROUPAMA, MARRIOTT, VEOLIA, AMEX AMERICAN EXPRESS, ENGIE ( GDF SUEZ), MUSEE BEAUBOURG, MINISTERE DE L’EDUCATION , FESTIVAL DE LA BD, MUSEE DE LA GENDARMERIE, ROTARY, HABITAT, CARREFOUR, RENAULT, EUROPCAR, ENERGY FUTURE, AKENA, MÉDECINS SANS FRONTIÈRE, TOUSALON, PEUGEOT, AIR BERLIN, SAUDIA AIRLINES, TAILWIND AIRLINES, AFD, EUROCLINIX, INTERMARCHE, JPV GROUP, MONAVIE, WIKIPIXELL, RICOH, CONVAR, SBE INTERNATIONAL, CITROËN, VOLKSWAGEN, THOMAS COOK, SODA STREAM, INTERSPORTS , SANITAS, OUI FM, JARDINERIES DELBARD, HÖGANAS, RIANS, OPTIC 2000, ARCANCIL, VM ZINC, iSHARE, TOYOTA, GUERBET, ONF, CANAL SAT, ALKEIA, STORY TOYS, CONSEIL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES FRANÇAIS , COACH PROPRIO, LA VILLE DES MUREAUX, ADP, HOTEL CARD, TUMI, LINKI, ORAPI, KEÜNE, HARMONIE MUTUELLE, LES FRANCOFOLIES, SMEM, ALLIANZ, ACRETION, SECUNDO IMMO, H&H, EDF, RESOLVIS, CAPI IMMOBILIER, BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, YAMAMAY, E. LECLERC, MEDELA, HÖGANAS, P&O FERRIES, AGEPHIP, NORDEON, LA MIE DE PAIN, ....

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